Путин не планирует встречаться с другими лидерами стран, которые посетят открытие Олимпийских игр в Пекине

Президент России Владимир Путин не планирует проводить отдельные двусторонние встречи с другими лидерами стран, которые будут присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр в .

Об этом сообщил пресс-секретарь президента .

«Мы уже неоднократно отмечали, что организаторы церемонии вынужденно применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц.

Так что по понятным причинам проведение никаких двусторонних встреч в графике президента России в Пекине не планируется», – сказал Песков.

На вопрос о том, обсуждается ли возможность встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, как ожидается, посетит церемонию открытия Игр, Песков ответил: «В настоящее время в планах такой встречи нет. Хотя полностью мы этого исключать не можем».

«Но, повторяю, каких-либо двусторонних встреч, кроме полноформатных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, в графике президента Путина нет», – подчеркнул Песков.