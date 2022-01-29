На Олимпиаде-2022 может быть 2 чемпиона, если все 4 участника финала и матча за 3-е место не наберут минимальную заявку из-за ковида

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал особые правила проведения Олимпиады-2022 в Пекине, связанные с коронавирусом.

Из них, в частности, следует, что на хоккейном турнире могут быть вручены два комплекта золотых медалей.

Такой сценарий предусмотрен на случай, если все 4 участника финала и матча за 3-е место не смогут набрать необходимое количество игроков в заявке – 15 полевых и двух вратарей.

В таком случае будет вручено два комплекта бронзовых и два комплекта золотых медалей.

Если же количество положительных тестов превысит допустимые нормы у одного из финалистов, его заменит победитель матча за 3-е место.

Зимние Олимпийские игры в пройдут c 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля.

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