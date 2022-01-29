Губерниев будет комментировать лыжи, биатлон и церемонию открытия Олимпиады-2022 на «России-1», Слуцкая и Журанков – фигурное катание

Комментатор Дмитрий Губерниев будет работать на церемонии открытия зимних Игр в Пекине.

Об этом в своем фейсбуке рассказал сотрудник ВГТРК Дмитрий Анисимов. Трансляция пройдет на канале «Россия-1» 4 февраля. Губерниев также станет комментатором на соревнованиях по биатлону и лыжам.

Фигурное катание будут комментировать двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая, олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва, чемпионка мира в парном катании Мария Петрова и комментатор Андрей Журанков.

Расписание Олимпиады-2022 в Пекине: когда пройдут соревнования, сколько видов спорта, какой статус у России