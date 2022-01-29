Политик Яшин о Fan ID: «У нас глубокие традиции давления и репрессий, и власть специально создает эту атмосферу. Как в эпоху камер, слежки через телефон чувствовать себя в безопасности?»

Политик Илья Яшин поделился мнением о перспективе введения паспорта болельщика (Fan ID).

- И без Fan ID у власти хватало «кнутов»: уголовные дела, закрытие возможности посещения стадиона по решению суда. Зачем тогда такой очевидно раздражающий инструмент?

– Он позволяет создавать отдельную базу, куда собираются персональные данные. Если она у вас есть, вы всегда знаете, как надавить на человека, где его найти. Это облегчает работу полиции и спецслужб в плане персонального контроля.

Понимая, что находитесь в этой базе, вы уже не можете чувствовать себя в безопасности. Вы понимаете, что за вами постоянно наблюдают, и не ощущаете себя свободным человеком.

Для любого нормального человека, если он не занимается профессионально политикой, попадание в такие своеобразные государственные базы очень некомфортно. Это как «черная метка». Твое нахождение в этой базе воспринимается как присутствие в базе неблагонадежных элементов. Как бы ни убеждали, что это делается ради нашей безопасности, никто в это не верит.

У нас достаточно глубокие традиции давления и репрессий. Даже на генетическом уровне молодые люди понимают, как и без такого технического арсенала государство достаточно эффективно боролось с инакомыслием.

А уж сейчас, в эпоху повсеместного распространения камер наблюдения, слежки через телефон, биллинга, как себя чувствовать в безопасности? И власть специально создает эту атмосферу, – отметил Яшин.

Зюганов о Fan ID: «Есть ощущение, что правители пытаются нацепить «электронную бирку» на каждого. Закон нужно отменять»