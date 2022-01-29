Чемпионат Европы. Гонка преследования. Бьонтегорд убежит первым, Поршнев – 2-м, Пащенко – 4-м, Поварницын – 13-м, Мухамедзянов – 14-м, Томшин – 17-м, Первушин – 45-м

29 января на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере пройдет мужская гонка преследования.
Чемпионат Европы по биатлону
Арбер, Германия
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия)
2. Никита Поршнев (Россия) – 21
3. Лукас Фрацшер (Германия) – 23
4. Петр Пащенко (Россия) – 23
5. Юстус Штрелов (Германия) – 44
6. Эмильен Клод (Франция) – 45
7. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 46
8. Ховард Бугетвейт (Норвегия) – 47
9. Йоханнес Дале (Норвегия) – 48
10. Симон Халлстрем (Швеция) – 54...
13. Александр Поварницын (Россия) – 1.07
14. Ильназ Мухамедзянов (Россия) – 1.16...
17. Василий Томшин (Россия) – 1.19...
45. Михаил Первушин (Россия) – 2.39