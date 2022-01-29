Чемпионат Европы. Гонка преследования. Бьонтегорд убежит первым, Поршнев – 2-м, Пащенко – 4-м, Поварницын – 13-м, Мухамедзянов – 14-м, Томшин – 17-м, Первушин – 45-м

29 января на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере пройдет мужская гонка преследования.

Чемпионат Европы по биатлону

Арбер, Германия

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Бьонтегорд (Норвегия)

2. Никита Поршнев (Россия) – 21

3. Лукас Фрацшер (Германия) – 23

4. (Россия) – 23

5. Юстус Штрелов (Германия) – 44

6. Эмильен Клод (Франция) – 45

7. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 46

8. Ховард Бугетвейт (Норвегия) – 47

9. (Норвегия) – 48

10. Симон Халлстрем (Швеция) – 54...

13. (Россия) – 1.07

14. Ильназ Мухамедзянов (Россия) – 1.16...

17. (Россия) – 1.19...

45. Михаил Первушин (Россия) – 2.39