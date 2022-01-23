«Овечкин предпринимал все попытки поговорить с хозяином «Вашингтона». Ковальчук о желании Александра сыграть на Олимпиаде-2022

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Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук выразил сожаление в связи с тем, что на Олимпиаде-2022 не сыграют Александр Овечкин, Евгений Малкин и остальные хоккеисты, выступающие в НХЛ.

«Мы постоянно общаемся с Овечкиным и Малкиным. Все очень расстроились.

Саша Овечкин предпринимал все попытки поговорить с генеральным менеджером и хозяином клуба. Им с Евгением придется играть до Милана.

В НХЛ сказали, что в 2026 году они точно поедут на Олимпиаду», – сказал Ковальчук.

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