«Овечкин предпринимал все попытки поговорить с хозяином «Вашингтона». Ковальчук о желании Александра сыграть на Олимпиаде-2022

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук выразил сожаление в связи с тем, что на Олимпиаде-2022 не сыграют Александр Овечкин, Евгений Малкин и остальные хоккеисты, выступающие в НХЛ.
«Мы постоянно общаемся с Овечкиным и Малкиным. Все очень расстроились.
Саша Овечкин предпринимал все попытки поговорить с генеральным менеджером и хозяином клуба. Им с Евгением придется играть до Милана.
В НХЛ сказали, что в 2026 году они точно поедут на Олимпиаду», – сказал Ковальчук.
Итоговый состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022: без Бурдасова и Галимова, но с Анисимовым и Грицюком