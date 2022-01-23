Тедеско выиграл с «Лейпцигом» 4 матча подряд с общим счетом 10:1. Дальше – «Бавария»

Теги Бавария Вольфсбург бундеслига Германия РБ Лейпциг Доменико Тедеско Футбол

«Лейпциг» обыграл «Вольфсбург» (2:0) в 20-м туре чемпионата Германии.

Команда Доменико Тедеско добилась четвертой победы подряд. Ранее были обыграны «Майнц» (4:1) и «Штутгарт» (2:0) в Бундеслиге, а также «Ганза» (2:0) в Кубке Германии.

Всего в семи матчах под руководством экс-тренера «Спартака» «Лейпциг» одержал пять побед, а также по разу сыграл вничью и проиграл. Далее команда встретится с «Баварией» в чемпионате Германии – это случится 5 февраля.

РБ Лейпциг – Вольфсбург 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
23 января, 17.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 76 Орбан, 2:0 – 84 Гвардиол.
РБ ЛейпцигГулачи, Хенрихс (Клостерманн, 56), Орбан, Гвардиол, Симакан (Мукиеле, 74), Анхелиньо, Кампль, Лаймер (Адамс, 55), Нкунку (Поульсен, 81), Андре Силва, Новоа (Ольмо, 55).
ВольфсбургКастельс, Брукс, Борнаув, Лакруа, Руссийон, Баку, Арнольд, Герхардт (Нмеча, 79), Вранкс (Лукебакио, 79), Вегорст, Вальдшмидт (Филипп, 46).
Предупреждения:
Симакан (33), Хенрихс (37), Лакруа (59), Кампль (67), Ольмо (73), Адамс (82).

Тедеско может быстро выиграть первый трофей: «Лейпциг» – фаворит Кубка Германии, 4 из 7 возможных соперников – из второй Бундеслиги

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