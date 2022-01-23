Тедеско выиграл с «Лейпцигом» 4 матча подряд с общим счетом 10:1. Дальше – «Бавария»

«Лейпциг» обыграл (2:0) в 20-м туре чемпионата Германии.

Команда Доменико Тедеско добилась четвертой победы подряд. Ранее были обыграны «Майнц» (4:1) и «Штутгарт» (2:0) в Бундеслиге, а также «Ганза» (2:0) в Кубке Германии.

Всего в семи матчах под руководством экс-тренера «Спартака» «Лейпциг» одержал пять побед, а также по разу сыграл вничью и проиграл. Далее команда встретится с «Баварией» в чемпионате Германии – это случится 5 февраля.

Тедеско может быстро выиграть первый трофей: «Лейпциг» – фаворит Кубка Германии, 4 из 7 возможных соперников – из второй Бундеслиги