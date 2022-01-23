Тедеско выиграл с «Лейпцигом» 4 матча подряд с общим счетом 10:1. Дальше – «Бавария»

«Лейпциг» обыграл «Вольфсбург» (2:0) в 20-м туре чемпионата Германии.
Команда Доменико Тедеско добилась четвертой победы подряд. Ранее были обыграны «Майнц» (4:1) и «Штутгарт» (2:0) в Бундеслиге, а также «Ганза» (2:0) в Кубке Германии.
Всего в семи матчах под руководством экс-тренера «Спартака» «Лейпциг» одержал пять побед, а также по разу сыграл вничью и проиграл. Далее команда встретится с «Баварией» в чемпионате Германии – это случится 5 февраля.
- Дата проведения
- 23 января, 17.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Хенрихс (Клостерманн, 56), Орбан, Гвардиол, Симакан (Мукиеле, 74), Анхелиньо, Кампль, Лаймер (Адамс, 55), Нкунку (Поульсен, 81), Андре Силва, Новоа (Ольмо, 55).
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Вольфсбург –
Кастельс, Брукс, Борнаув, Лакруа, Руссийон, Баку, Арнольд, Герхардт (Нмеча, 79), Вранкс (Лукебакио, 79), Вегорст, Вальдшмидт (Филипп, 46).
Тедеско может быстро выиграть первый трофей: «Лейпциг» – фаворит Кубка Германии, 4 из 7 возможных соперников – из второй Бундеслиги