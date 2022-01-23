«Челси» обыграл «Тоттенхэм» (2:0) – это уже четвертая победа над «шпорами» в сезоне

победил в 23-м туре (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Команда Томаса Тухеля выиграла все четыре матча против «шпор» в этом сезоне.

В игре 1-го круга АПЛ «синие» одержали победу со счетом 3:0, а также дважды выиграли в полуфинале Кубка лиги – 2:0 и 1:0.

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