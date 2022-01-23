«Челси» обыграл «Тоттенхэм» (2:0) – это уже четвертая победа над «шпорами» в сезоне

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«Челси» победил «Тоттенхэм» в 23-м туре Премьер-лиги (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Команда Томаса Тухеля выиграла все четыре матча против «шпор» в этом сезоне.

В игре 1-го круга АПЛ «синие» одержали победу со счетом 3:0, а также дважды выиграли в полуфинале Кубка лиги – 2:0 и 1:0.

Челси – Тоттенхэм 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
23 января, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 47 Зиеш, 2:0 – 55 Тиаго Силва.
ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Сарр, Зиеш (Сауль, 90), Ковачич, Жоржиньо (Канте, 73), Маунт, Лукаку, Хадсон-Одои (Алонсо, 87).
ТоттенхэмЛьорис, Доэрти, Танганга (Скипп, 57), Дайер, Санчес, Дэвис, Сессеньон (Лукас Моура, 56), Хейбьерг, Уинкс (Хиль, 89), Кейн, Бергвейн.
Предупреждения:
Тиаго Силва (24), Танганга (37), Жоржиньо (42).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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