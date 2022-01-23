«Байер» не купит Азмуна зимой, так как «Зенит» требует 10 млн евро (kicker)

«Байер» не планирует выкупать форварда у «Зенита» зимой.

По данным kicker, сейчас российский клуб требует за нападающего 10 миллионов евро. Такие требования исключают возможность зимнего перехода Азмуна, который уже подписал с «Байером» контракт и присоединится к клубу летом на правах свободного агента.

Даже если леверкузенский клуб продаст Лукаса Аларио за сумму, близкую к 7 млн евро, он не станет тратить вырученные деньги на Азмуна.

Чтобы сделка состоялась зимой, «Зенит» должен взять на себя инициативу и согласиться отпустить Сердара значительно дешевле, чем за 5 млн евро, а это крайне маловероятно.

Отмечается, что в меньшей степени на отказ «Байера» от незамедлительного трансфера Азмуна влияет его мышечная травма, на восстановление после которой игроку требуется еще 2-3 недели.

Ранее стало известно, что 27-летний форвард отправился на подписание контракта с «Байером», не предупредив «Зенит». Тем самым он нарушил антикоронавирусный протокол сине-бело-голубых. За это игрока могут оштрафовать на 50+ тысяч евро и отправить в «Зенит-2».

Азмун в «Байере» – финал длинной трансферной саги. До лета поиграет в «Зените», потом уйдет свободным агентом