Азмуна могут отправить во вторую команду «Зенита» и оштрафовать на 50+ тысяч евро. Он без предупреждения уехал подписывать контракт с «Байером»

«Зенит» рассматривает разные санкции по отношению к форварду .

Иранец покинул отель, когда ездил на подписание контракта с «Байером», не предупредив петербургский клуб.

«Зенит» рассматривает возможность перевода Азмуна во вторую команду из-за нарушения медицинского регламента.

Также футболисту могут выписать денежный штраф, который составит более 50 тысяч евро. Санкции к иранцу обсуждаются руководством клуба.

Азмун в «Байере» – финал длинной трансферной саги. До лета поиграет в «Зените», потом уйдет свободным агентом