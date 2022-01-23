Азмуна могут отправить во вторую команду «Зенита» и оштрафовать на 50+ тысяч евро. Он без предупреждения уехал подписывать контракт с «Байером»

Теги Зенит Байер премьер-лига Россия бундеслига Германия Сердар Азмун Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» рассматривает разные санкции по отношению к форварду Сердару Азмуну.

Иранец покинул отель, когда ездил на подписание контракта с «Байером», не предупредив петербургский клуб.

«Зенит» рассматривает возможность перевода Азмуна во вторую команду из-за нарушения медицинского регламента.

Также футболисту могут выписать денежный штраф, который составит более 50 тысяч евро. Санкции к иранцу обсуждаются руководством клуба.

Азмун в «Байере» – финал длинной трансферной саги. До лета поиграет в «Зените», потом уйдет свободным агентом

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Да, будет играть в мощной лиге
71%
бундеслига Германия
Нет, хотелось видеть его в топ-клубе
17%
Ювентус
Лучше бы остался в «Зените»
12%
Зенит

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