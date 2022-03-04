Сборная Россия по биатлону занимает 4-е место в медальном зачете сезона: 4 золота, 19 наград, лидирует Норвегия

В Контиолахти проходит восьмой этап Кубка мира по биатлону. Сборная Норвегии возглавляет неофициальный медальный зачет сезона, российские биатлонисты занимают 4-е место.

Очки за гонки в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине не идут в зачеты Кубка мира.

Кубок мира по биатлону / Олимпиада-2022 в Пекине

Медальный зачет сезона (всего – золото – серебро – бронза)

1. Норвегия – 44 (22-7-15)

2. Франция – 39 (12-18-9)

3. Швеция – 27 (8-12-7)

4. Россия – 19 (4-7-8)

5. Германия – 8 (3-2-3)

6. Беларусь – 13 (1-6-6)

7. Австрия – 3 (1-2-0)

8. Италия – 4 (1-0-3)

9. Чехия – 1 (1-0-0)

10. Украина – 1 (0-0-1)

Медали России:

🥇 – Антон Бабиков, индивидуальная гонка в Антхольце

🥇 – мужская эстафета (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Максим Цветков) в Рупольдинге

🥇 – сингл-микст (Антон Бабиков, Кристина Резцова) в Оберхофе

🥇 – Александр Логинов, спринт в Оберхофе

🥈 – женская эстафета (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина), Олимпиада в Пекине

🥈 – мужская эстафета (Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) в Антхольце

🥈– женская эстафета (Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина) в Антхольце

🥈 – Александр Логинов, преследование в Рупольдинге

🥈 – Эдуард Латыпов, гонка преследования в Анси

🥈 – Эдуард Латыпов, спринт в Анси

🥈 – женская эстафета (Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова) в Хохфильцене

🥉 – мужская эстафета (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов), Олимпиада в Пекине

🥉 – Эдуард Латыпов, гонка преследования, Олимпиада в Пекине

🥉 – смешанная эстафета (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов), Олимпиада в Пекине

🥉 – Карим Халили, индивидуальная гонка в Антхольце

🥉 – женская эстафета (Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кристина Резцова) в Рупольдинге

🥉 – Кристина Резцова, масс-старт в Анси

🥉 – мужская эстафета (Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) в Хохфильцене

🥉 – мужская эстафета (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) в Эстерсунде