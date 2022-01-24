Рамос впервые забил за «ПСЖ» – в 5-м матче

Центральный защитник отметился забитым мячом в матче 22-го тура Лиги 1 против (3:0, второй тайм).

35-летний футболист, вышедший на поле в стартовом составе парижан, забил на 62-й минуте.

Нуну Мендеш выиграл воздух на ближней штанге и попал в защитника. Затем Рамос пробил в полузащитника Морету Кассаму, потом – во вратаря Предрага Райковича, а с третьей попытки уложил мяч в сетку с ленточки.

Это первый гол Рамоса в составе «ПСЖ» – в пятой игре. До этого он выходил на поле в матчах Лиги 1 с «Брестом» (2:0), «Лорьяном» (1:1) и «Сент-Этьеном» (3:1), а также в игре Кубка Франции против «Феньи-Ольнуа» (3:0).

Полную статистику испанца можно изучить здесь.