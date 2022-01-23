Лука Каттани: «Хотим построить «Спартак», который сможет быть на вершине не один-два сезона, а десять»

Спортивный директор высказался о подписании полузащитника «Крыльев Советов» и стратегии красно-белых.

– У нас сразу несколько новостей. Во-первых, это трансфер Данила Пруцева. Расскажите о нем, что это за игрок.

– Думаю, в России этого футболиста отлично знают. Он здорово провел первую часть сезона в «Крыльях». Данил раскрывает большой потенциал, который раньше был виден на уровне юношеского футбола, а теперь подтверждается во взрослом. Пруцев доказывает свой уровень и делает новый шаг.

Я беседовал с ним, но Данил умный парень и сам понимает, что сейчас важно для развития его карьеры – усердно работать. Мне нравится его отношение к делу. Вне поля это довольно скромный парень, но как игрок он очень хорош и понимает, как прогрессировать дальше. Я убежден, что для «Спартака» это замечательная инвестиция на будущее. Ведь это один из самых перспективных полузащитников в России.

– Трансфер еще одного талантливого россиянина – это следование стратегии, о которой вы недавно говорили.

– Совершенно верно. Нам нужно сокращать отставание. Для этого есть разные инструменты. Но в любом случае мы хотим построить «Спартак», который сможет быть на вершине не один-два сезона, а десять. На долгий срок.

Следуя этой цели, важно приглашать лучших молодых игроков. И сейчас я вполне доволен проделанной нами работой. Она стала возможной благодаря помощи владельца клуба, который всегда шел навстречу нашим предложениям об усилении, – сказал Каттани.