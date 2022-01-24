Шевченко согласился возглавить сборную Польши. Зарплата – 2,5 млн евро в год (vZbirna)

Бывший главный тренер «Дженоа» согласился возглавить сборную Польши, пишет Tribuna.com со ссылкой на vZbirna.

Польский футбольный союз и украинский тренер согласовали все условия контракта.

Украинец будет получать зарплату в размере 2,5 млн евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, остальные – спонсоры.

Осталось согласовать нюансы контракта с . Напомним, что Шевченко остался на контракте с генуэзским клубом, но отстранен от работы с командой. Украинец будет получать зарплату, пока не расторгнет контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Сообщалось, что новый главный тренер сборной Польши будет представлен 31 января. Шевченко – главный кандидат на эту должность.

24 марта сборная Польши сыграет стыковой матч в отборе на ЧМ-2022 против России.