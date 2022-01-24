Шевченко согласился возглавить сборную Польши. Зарплата – 2,5 млн евро в год (vZbirna)

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Бывший главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши, пишет Tribuna.com со ссылкой на vZbirna.

Польский футбольный союз и украинский тренер согласовали все условия контракта.

Украинец будет получать зарплату в размере 2,5 млн евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, остальные – спонсоры.

Осталось согласовать нюансы контракта с «Дженоа». Напомним, что Шевченко остался на контракте с генуэзским клубом, но отстранен от работы с командой. Украинец будет получать зарплату, пока не расторгнет контракт, рассчитанный до лета 2024 года. 

Сообщалось, что новый главный тренер сборной Польши будет представлен 31 января. Шевченко – главный кандидат на эту должность.

24 марта сборная Польши сыграет стыковой матч в отборе на ЧМ-2022 против России.

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