Кубок мира. Эстафета. Бабиков, Серохвостов, Логинов и Латыпов побегут за Россию

23 января на этапе Кубка мира по биатлону в пройдет мужская эстафета. За Россию выступят , , и .

Дата проведения 23 января, 14.15

Россия (№2): Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Норвегия (№1): Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен.

Франция (№3): Фабьен Клод, Антонин Гигонна, Симон Дестье, Эрик Перро.

Германия (№4): Роман Реес, Филипп Хорн, Давид Цобель, Лукас Фрацшер.

Украина (№6): Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима.

Швеция (№7): Малте Стефанссон, Оскар Брандт, Габриэль Стегмайр, Симон Халлстрем.

Австрия (№15): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Харальд Леммерер.