Кубок мира. Эстафета. Бабиков, Серохвостов, Логинов и Латыпов побегут за Россию

23 января на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце пройдет мужская эстафета. За Россию выступят Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
- Дата проведения
- 23 января, 14.15
Этап 7, Антхольц, Италия. Эстафета
Россия (№2): Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.
Норвегия (№1): Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен.
Франция (№3): Фабьен Клод, Антонин Гигонна, Симон Дестье, Эрик Перро.
Германия (№4): Роман Реес, Филипп Хорн, Давид Цобель, Лукас Фрацшер.
Украина (№6): Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима.
Швеция (№7): Малте Стефанссон, Оскар Брандт, Габриэль Стегмайр, Симон Халлстрем.
Австрия (№15): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Харальд Леммерер.