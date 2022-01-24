«Милан» и «Ювентус» сыграли 0:0. Оба матча команд завершились вничью в этом сезоне

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В 23-м туре чемпионата Италии «Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» (0:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра первого круга между этими командами также завершилась вничью – 1:1.

Милан – Ювентус 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
23 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
МиланМеньян, Калабрия (Флоренци, 76), Романьоли, Калулу, Эрнандес, Крунич, Тонали, Ибрагимович (Жиру, 28), Рафаэл Леау (Ребич, 76), Браим Диас (Беннасер, 61), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 61).
ЮвентусШченсны, Де Шильо, Кьеллини, Ругани, Алекс Сандро, Куадрадо (Бернардески, 65), Маккенни, Локателли (Артур, 65), Бентанкур (Рабьо, 90), Мората (Кин, 74), Дибала (Кулусевски, 90).
Предупреждения:
Локателли (9), Рафаэл Леау (12), Жуниор Мессиас (43), Кин (89).

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