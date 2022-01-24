«Милан» и «Ювентус» сыграли 0:0. Оба матча команд завершились вничью в этом сезоне

В 23-м туре чемпионата Италии «Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» (0:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игра первого круга между этими командами также завершилась вничью – 1:1.
- Дата проведения
- 23 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Милан –
Меньян, Калабрия (Флоренци, 76), Романьоли, Калулу, Эрнандес, Крунич, Тонали, Ибрагимович (Жиру, 28), Рафаэл Леау (Ребич, 76), Браим Диас (Беннасер, 61), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 61).
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Ювентус –
Шченсны, Де Шильо, Кьеллини, Ругани, Алекс Сандро, Куадрадо (Бернардески, 65), Маккенни, Локателли (Артур, 65), Бентанкур (Рабьо, 90), Мората (Кин, 74), Дибала (Кулусевски, 90).
- Предупреждения:
- Локателли (9), Рафаэл Леау (12), Жуниор Мессиас (43), Кин (89).