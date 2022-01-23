У сборной России по биатлону лучшие результаты по итогам ноября, декабря и января на Кубке мира за 6 лет

Сборная России по биатлону показала лучший результат после январских этапов на Кубке мира за 6 лет.

После седьмого этапа в Антхольце Россия занимает 4-е место в медальном зачете Кубка мира: биатлонисты завоевали 15 медалей – 4 золота, 6 серебряных наград и 5 бронзовых.

Следующие соревнования биатлонистов – Олимпийские игры в Пекине, которые стартуют 4 февраля.

В сезоне-2015/16 после января у сборной России было 16 медалей (5-2-9). При этом на чемпионате мира-2016 российские биатлонисты не завоевали ни одной медали.

Россия занимает 4-е место в медальном зачете Кубка мира по биатлону: 4 золота, 15 наград, лидирует Норвегия – впереди Олимпиада