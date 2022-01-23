«Ливерпуль» отстает от «Сити» на 9 очков при игре в запасе. «Челси» – на 10, проведя на матч больше

«Ливерпуль» сократил отставание в таблице от лидирующего по итогам 23-го тура.

Команда Юргена Клоппа обыграла «Кристал Пэлас» (3:1) и набрала 48 баллов после 22 матчей. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном», у команды 57 очков в 23 играх.

Таким образом, «Ливерпуль» отстает от «Манчестер Сити» на 9 баллов при игре в запасе.

выиграл у «Тоттенхэма» (2:0) и увеличил число набранных очков до 47. Однако команда Томаса Тухеля провела на две игры больше, чем , и на одну – чем «Ман Сити».