НХЛ. «Питтсбург» принимает «Виннипег», «Коламбус» – «Оттаву», «Нью-Джерси» сыграет с «Лос-Анджелесом»

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Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

«Питтсбург» принимает«Виннипег», «Коламбус» примет «Оттаву», «Нью-Джерси» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Ванкувер» – с «Сент-Луисом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Питтсбург – Виннипег 0:1 (1 период)
Дата проведения
23 января, 21.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Уилер (Диллон, Шайфли)

 

Коламбус – Оттава
Дата проведения
24 января, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Лос-Анджелес
Дата проведения
24 января, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Флорида
Дата проведения
24 января, 05.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Сент-Луис
Дата проведения
24 января, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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