НХЛ. «Питтсбург» принимает «Виннипег», «Коламбус» – «Оттаву», «Нью-Джерси» сыграет с «Лос-Анджелесом»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.
«Питтсбург» принимает«Виннипег», «Коламбус» примет «Оттаву», «Нью-Джерси» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Ванкувер» – с «Сент-Луисом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 января, 21.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 24 января, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 24 января, 03.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 24 января, 05.00, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 24 января, 06.00, «Rogers Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.