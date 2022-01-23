Бензема о Месси в «ПСЖ»: «Тот, кто его критикует, не разбирается в футболе. Посмотрите, что он делает на поле»

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Форвард «Реала» Карим Бензема высказался об игре нападающего Лионеля Месси за «ПСЖ».

На счету аргентинца 1 гол в 11 матчах Лиги 1. Также Месси забил за «ПСЖ» 5 мячей в 5 играх Лиги чемпионов.

«Как это он не преуспеет? Нужно время адаптироваться. Он не забивает много, но посмотрите, что Лионель делает на поле.

В любом случае нельзя так критиковать игрока. Каждый, кто критикует Месси, на самом деле ничего не понимает в футболе!» – сказал француз.

Подробную статистику 34-летнего нападающего «ПСЖ» можно посмотреть здесь.

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