«Реал» спасся с 0:2 в игре с «Эльче», забив на 82-й и 92-й минутах

В 22-м туре Ла Лиги «Реал» сыграл вничью с «Эльче» (2:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Мадридская команда уступала 0:2, но сумела отыграться благодаря голам Луки Модрича и Эдера Милитао в концовке.
Нападающий «Реала» Карим Бензема в первом тайме не реализовал пенальти, а во второй половине игры получил травму и был заменен.
- Дата проведения
- 23 января, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос (Родриго, 64), Каземиро, Васкес (Вальверде, 79), Бензема (Йович, 58), Азар (Иско, 79), Винисиус Жуниор.
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Эльче –
Бадия, Паласиос, Верду, Диего Гонсалес, Мохика, Гумбау, Гути, Моренте (Фидель, 24), Лукас Перес (Хосан, 88), Бойе, Милья.
- Предупреждения:
- Милитао (54), Фидель (55), Винисиус Жуниор (72), Алаба (90).