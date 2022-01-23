«Реал» спасся с 0:2 в игре с «Эльче», забив на 82-й и 92-й минутах

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В 22-м туре Ла Лиги «Реал» сыграл вничью с «Эльче» (2:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Мадридская команда уступала 0:2, но сумела отыграться благодаря голам Луки Модрича и Эдера Милитао в концовке.

Нападающий «Реала» Карим Бензема в первом тайме не реализовал пенальти, а во второй половине игры получил травму и был заменен.

Реал Мадрид – Эльче 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
23 января, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 42 Бойе, 0:2 – 76 Милья, 1:2 – 82, пенальти Модрич, 2:2 – 90 Милитао.
Реал МадридКуртуа, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос (Родриго, 64), Каземиро, Васкес (Вальверде, 79), Бензема (Йович, 58), Азар (Иско, 79), Винисиус Жуниор.
ЭльчеБадия, Паласиос, Верду, Диего Гонсалес, Мохика, Гумбау, Гути, Моренте (Фидель, 24), Лукас Перес (Хосан, 88), Бойе, Милья.
Предупреждения:
Милитао (54), Фидель (55), Винисиус Жуниор (72), Алаба (90).

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