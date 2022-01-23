«Реал» спасся с 0:2 в игре с «Эльче», забив на 82-й и 92-й минутах

В 22-м туре сыграл вничью с (2:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Мадридская команда уступала 0:2, но сумела отыграться благодаря голам Луки Модрича и Эдера Милитао в концовке.

Нападающий «Реала» Карим Бензема в первом тайме не реализовал пенальти, а во второй половине игры получил травму и был заменен.

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