«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» (3:1) и сократил отставание от «Ман Сити» до 9 очков при матче в запасе

В 23-м туре Премьер-лиги обыграл в гостях (3:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Юргена Клоппа сократила отставание от лидирующего в турнирной таблице «Манчестер Сити» до девяти очков, имея игру в запасе.

«Горожане», которые накануне потеряли очки в матче с «Саутгемптоном» (1:1), набрали 57 баллов после 23 игр, у «Ливерпуля» 48 очков в 22 матчах.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги