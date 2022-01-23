«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» (3:1) и сократил отставание от «Ман Сити» до 9 очков при матче в запасе

В 23-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл в гостях «Кристал Пэлас» (3:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команда Юргена Клоппа сократила отставание от лидирующего в турнирной таблице «Манчестер Сити» до девяти очков, имея игру в запасе.
«Горожане», которые накануне потеряли очки в матче с «Саутгемптоном» (1:1), набрали 57 баллов после 23 игр, у «Ливерпуля» 48 очков в 22 матчах.
- Дата проведения
- 23 января, 17.00, «Селхерст Парк»
- Голы:
- 0:1 – 8 ван Дейк, 0:2 – 32 Окслейд-Чемберлен, 1:2 – 55 Эдуар, 1:3 – 89, пенальти Фабиньо.
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Кристал Пэлас –
Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп, Хьюз (Айю, 77), Галлахер, Олисе, Эдуар (Эзе, 68), Матета (Бентеке, 77).
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 90), Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Окслейд-Чемберлен (Минамино, 60), Фирмино (Милнер, 90), Диогу Жота.