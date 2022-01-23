«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» (3:1) и сократил отставание от «Ман Сити» до 9 очков при матче в запасе

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кристал Пэлас Вирджил ван Дейк Алекс Окслейд-Чемберлен Фабиньо Одсонн Эдуар онлайны Футбол

В 23-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл в гостях «Кристал Пэлас» (3:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Юргена Клоппа сократила отставание от лидирующего в турнирной таблице «Манчестер Сити» до девяти очков, имея игру в запасе.

«Горожане», которые накануне потеряли очки в матче с «Саутгемптоном» (1:1), набрали 57 баллов после 23 игр, у «Ливерпуля» 48 очков в 22 матчах.

Кристал Пэлас – Ливерпуль 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
23 января, 17.00, «Селхерст Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – ван Дейк, 0:2 – 32 Окслейд-Чемберлен, 1:2 – 55 Эдуар, 1:3 – 89, пенальти Фабиньо.
Кристал ПэласГуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп, Хьюз (Айю, 77), Галлахер, Олисе, Эдуар (Эзе, 68), Матета (Бентеке, 77).
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 90), Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Окслейд-Чемберлен (Минамино, 60), Фирмино (Милнер, 90), Диогу Жота.
Предупреждения:
Галлахер (49), Хьюз (61), Фирмино (81), Шлупп (82), Уорд (90).

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