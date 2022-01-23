Иван Игнатьев о лимите: «Не понимаю, почему в России принято хейтить своих и молиться на легионеров. Человек за 15-20 млн должен быть намного круче наших»

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Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

– Как ты относишься к лимиту?

– Если бы в Россию везли Халка, Вагнера, Жо – тех легионеров, у которых ты реально учишься и перенимаешь опыт, то это большой толчок для клубов и русских игроков.

Вот сейчас хотят отменить лимит, а топовых легионеров как таковых мало. Не понимаю, почему у нас в стране принято так хейтить своих игроков и молиться на легионеров. Хотя они не показывают каких-то запредельных результатов, приезжая за невероятные деньги. Человек за 15-20 миллионов должен быть намного круче наших, чтобы у него можно было учиться.

– Кто топ?

– Например, Азмун, Малком, Крыховяк. Это хорошие примеры, но больше обратных, – заявил Игнатьев.

Лимит на легионеров могут изменить: 12 (или 13) иностранцев, бонусы тем, кто доверяет молодым россиянам

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