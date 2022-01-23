Кубок мира. Масс-старт. Резцова, Нигматуллина, Казакевич, Васнецова, Алимбекова и Экхофф выступят в гонке

23 января на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце пройдет женский масс-старт. Россию представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Светлана Миронова пропустит гонку из-за недомогания.

мира по биатлону

7-й этап

Антхольц, Италия

Женщины

Масс-старт

Начало – 17:15 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ» и Eurosport.

Предварительный старт-лист

1. Динара Алимбекова (Беларусь)

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

3. Анна Сола (Беларусь)

4. -Буше (Франция)

5. Маркета Давидова (Чехия)

6. Анаис Бескон (Франция)

7. (Италия)

8. Жюлия Симон (Франция)

9. Анаис Шевалье-Буше (Франция)

10. Муна Брурссон (Швеция)

11. Кристина Резцова (Россия)

12. (Норвегия)

13. Дениз Херманн (Германия)

14. (Россия)

15. Ванесса Фойгт (Германия)

16. Джессика Йислова (Чехия)

17. Лотте Лие (Бельгия)

19. Тириль Экхофф (Норвегия)

20. Лиза Виттоцци (Италия)

21. Хло Шевалье (Франция)

22. Ирина Казакевич (Россия)

23. Мари Эдер (Финляндия)

24. Юлия Джима (Украина)

25. Валерия Васнецова (Россия)

26. Клэр Игэн (США)

27. Анна Мака (Польша)

28. Алина Стремоус (Молдова)

29. Франциска Хильдебранд (Германия)

30. Паулина Фиалкова (Словакия)