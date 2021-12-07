Ваноли представят в «Спартаке» 17 декабря, Непомнящий разгромлен Карлсеном, форма российских олимпийцев и другие новости утра

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. Паоло Ваноли вскоре станет главным тренером «Спартака». Презентация запланирована на 17 декабря, бывший ассистент Антонио Конте уже получил визу.

2. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» (2:4), Овечкин не забил, но сделал 2 голевые передачи. «Рейнджерс» одолели «Баффало» (2:1), Георгиев отразил 36 бросков из 37. Все результаты дня – здесь

3. Магнус Карлсен защитил звание чемпиона мира по шахматам в матче против Яна Непомнящего. Все закончилось в 11-й партии. Поражение россиянина – самое крупное с 1993 года в матчах за шахматную корону.

4. ЦСКА и тульском «Арсеналу» не дали (пока) перенести матч на весну. Сперва предполагалось, что игра между командами будет перенесена из-за сложных погодных условий (мороз в декабре!). Затем стало известно, что матч могут перенести из-за претензий правоохранительных органов к стадиону армейцев. Была еще одна версия: МВД выступало за перенос из-за запланированной акции фанатов после задержаний. Позже РФС призвал РПЛ соблюдать регламент. И в итоге ЦСКА сообщил, что решение о проведении встречи будет принято в субботу делегатом на «ВЭБ Арене» в присутствии двух команд, иесли игра состоится, то без зрителей – из-за технических работ по исправлению недостатков.

5. Кюн выиграл спринт на Кубке мира в австрийском Хохфильцене, Логинов – 4-й, Латыпов – 10-й, Халили – 25-й, Томшин – 47-й, Серохвостов – 63-й. У женщина победила белоруска Сола, Казакевич – 19-я, Резцова – 22-я, Нигматуллина – 30-я.

6. В КХЛ «Металлург» проиграл СКА (1:5), «Локомотив» уступил «Автомобилисту» (0:2), «Ак Барс» победил «Нефтехимик» (5:2), «Авангард» обыграл «Северсталь» (3:2) и другие результаты дня

7. ZASPORT презентовал форму российских олимпийцев для Пекина-2022: темно-синие и голубые костюмы.

8. В Евролиге ЦСКА в гостях крупно обыграл «Жальгирис», «Барселона» победила «Реал».

9. Трансферные новости. «Зенит» может подписать защитников «Урала» Адамова и Кузьмичева, уругвайский форвард Альварес хочет получать 2 млн евро в питерском клубе. «Барса» может продать тер Стегена, Френки де Йонга и Деста из-за невыхода в плей-офф ЛЧ. «Реал» хочет отдать Азара в аренду зимой, но игрок против, он хочет, чтобы его 5-й ребенок родился в Испании.

10. НБА. 41+17 Янниса помогли «Милуоки» справиться с «Хьюстоном», «Лейкерс» обыграли «Оклахому», «Бруклин» победил «Атланту» и другие результаты

11. Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлс стала спортсменом года по версии журнала Time.

12. На Гран-при Абу-Даби Ферстаппен выиграл первую практику, Боттас – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Мазепин – 20-й. Хэмилтон стал первым во второй практике, Окон – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 20-й.

13. Олимпийская чемпионка по тяжелой атлетике Оксана Сливенко дисквалифицирована за допинг, как и еще двое россиян.

Цитаты дня:

Уткин о Нобелевской речи Муратова про то, что «власть активно продает идею войны»: «Выдающееся событие в нашей стране и в профессии»

Илья Авербух: «Медведева и Милохин – две большие личности с огромным количеством поклонников. Их любят и ждут, и они здорово включились в «Ледниковый период»

Хованцев о том, что «Матч ТВ» вместо «Динамо» – «Зенит» покажет биатлон: «В футболе пока не на что смотреть. Наши клубы сейчас ничего не могут показать»

Лыжница Степанова: «Мы проиграли эстафету биатлонисткам – их смотрело куда больше телезрителей в России. «Развлечение публики» именно они»

Семин о «Локо»: «Уважаемые Николичи, Гиздоли, вы пришли в команду чемпионов и за 3 года не принесли ни одной победы в рейтинг РПЛ»

Билялетдинов о фанатах: «Зажег петарду – будь готов к автозакам, посидеть до 5 утра. Получить Fan ID – не проблема»

Голышев о поездке в Америку: «Убедился, как тут умеют отлично заливать в уши. Теперь все мысли о КХЛ»

Куклина о 64-м месте в спринте: «Результат можно назвать дном»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные