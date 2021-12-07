Ваноли представят в «Спартаке» 17 декабря, Непомнящий разгромлен Карлсеном, форма российских олимпийцев и другие новости утра

1. Паоло Ваноли вскоре станет главным тренером «Спартака». Презентация запланирована на 17 декабря, бывший ассистент Антонио Конте уже получил визу.

2. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» (2:4), Овечкин не забил, но сделал 2 голевые передачи. «Рейнджерс» одолели «Баффало» (2:1), Георгиев отразил 36 бросков из 37. Все результаты дня – здесь.

3. Магнус Карлсен защитил звание чемпиона мира по шахматам в матче против Яна Непомнящего. Все закончилось в 11-й партии. Поражение россиянина – самое крупное с 1993 года в матчах за шахматную корону.

4. ЦСКА и тульском «Арсеналу» не дали (пока) перенести матч на весну. Сперва предполагалось, что игра между командами будет перенесена из-за сложных погодных условий (мороз в декабре!). Затем стало известно, что матч могут перенести из-за претензий правоохранительных органов к стадиону армейцев. Была еще одна версия: МВД выступало за перенос из-за запланированной акции фанатов после задержаний. Позже РФС призвал РПЛ соблюдать регламент. И в итоге ЦСКА сообщил, что решение о проведении встречи будет принято в субботу делегатом на «ВЭБ Арене» в присутствии двух команд, иесли игра состоится, то без зрителей – из-за технических работ по исправлению недостатков.

5. Кюн выиграл спринт на Кубке мира в австрийском Хохфильцене, Логинов – 4-й, Латыпов – 10-й, Халили – 25-й, Томшин – 47-й, Серохвостов – 63-й. У женщина победила белоруска Сола, Казакевич – 19-я, Резцова – 22-я, Нигматуллина – 30-я.

6. В КХЛ «Металлург» проиграл СКА (1:5), «Локомотив» уступил «Автомобилисту» (0:2), «Ак Барс» победил «Нефтехимик» (5:2), «Авангард» обыграл «Северсталь» (3:2) и другие результаты дня.

7. ZASPORT презентовал форму российских олимпийцев для Пекина-2022: темно-синие и голубые костюмы.

8. В Евролиге ЦСКА в гостях крупно обыграл «Жальгирис», «Барселона» победила «Реал».

9. Трансферные новости. «Зенит» может подписать защитников «Урала» Адамова и Кузьмичева, уругвайский форвард Альварес хочет получать 2 млн евро в питерском клубе. «Барса» может продать тер Стегена, Френки де Йонга и Деста из-за невыхода в плей-офф ЛЧ. «Реал» хочет отдать Азара в аренду зимой, но игрок против, он хочет, чтобы его 5-й ребенок родился в Испании.

10. НБА. 41+17 Янниса помогли «Милуоки» справиться с «Хьюстоном», «Лейкерс» обыграли «Оклахому», «Бруклин» победил «Атланту» и другие результаты.

11. Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлс стала спортсменом года по версии журнала Time.

12. На Гран-при Абу-Даби Ферстаппен выиграл первую практику, Боттас – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Мазепин – 20-й. Хэмилтон стал первым во второй практике, Окон – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 20-й.

13. Олимпийская чемпионка по тяжелой атлетике Оксана Сливенко дисквалифицирована за допинг, как и еще двое россиян.

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