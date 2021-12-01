Поражение Яна Непомнящего – самое крупное с 1993 года в матчах за шахматную корону

Теги Гарри Каспаров Магнус Карлсен чемпионат мира Найджел Шорт Ян Непомнящий матч на первенство мира Шахматы

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам, обыграв россиянина Яна Непомнящего с общим счетом 7,5:3,5.

В матчах за шахматную корону эта победа стала крупнейшей с 1993 года, когда за титул боролись россиянин Гарри Каспаров и британец Найджел Шорт. Тогда Каспаров одержал победу со счетом 12,5:7,5.

По регламенту Карлсен и Непомнящий могли сыграть до 14 классических партий, однако норвежец обеспечил себе победу за три тура до конца.

Каспаров и Шорт, игравшие в матче за чемпионство по версии Профессиональной федерации шахмат (ПША), могли провести 24 партии.

Очередная ошибка Непомнящего закончила матч за шахматную корону – все, Карлсен снова чемпион мира!

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