«Реал» хочет отдать Азара в аренду зимой, но игрок против. Он хочет, чтобы его 5-й ребенок родился в Испании

«Реал» хочет расстаться с полузащитником .

По данным As, мадридский клуб рассмотрит любое предложение по бельгийцу. В «Реале» осознают, что Азар не вернется на уровень, который демонстрировал в «Челси».

Футболист получает 30 млн евро грязными в «Реале», и вместе с Гаретом Бэйлом является самым высокооплачиваемым игроком команды. Высокая зарплата Азара является основным препятствием для поиска нового клуба.

«Реал» хочет отбить хотя бы часть вложенных в Азара средств, но понимает, что сейчас это неосуществимо. Поэтому с удовольствием отдаст Эдена в аренду, если получит такое предложение. «Реал» надеется, что в таком случае Азар хорошо отыграет половину сезона, а летом вернется в клуб.

Однако и здесь существует проблема: Азар не хочет уходить в аренду зимой. Скоро в его семье родится пятый ребенок, и Эден хочет, чтобы это произошло в .

В этом сезоне 30-летний вингер выходил в составе «Реала» в 12 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Его статистика – здесь.