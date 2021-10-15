Евролига. ЦСКА в гостях у «Жальгириса», «Барселона» против «Реала» и другие матчи

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В пятницу, 10 декабря, в рамках 14-го раунда Евролиги-2021/22 проходят четыре матча.

Московский ЦСКА в гостях играет с принципиальным соперником каунасским «Жальгирисом».

В очередном Эль-Класико «Барселона» сойдется с «Реалом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Жальгирис Литва  –  ЦСКА Россия 51:73 (18:19, 10:11, 11:27, 12:16)
Дата проведения
10 декабря, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча
Жальгирис
Нибо (11), Милакнис (9), Кавано (9), З. Драгич (2), Стрелниекс (0) – старт; Миниотас (6), Лекавичюс (5), Калниетис (5), Улановас (4), Т. Уэбстер (0), Блажевич (0).
ЦСКА
Милутинов (19 + 7 подборов), Швед (17), Лундберг (8), Курбанов (3), Антонов (2) – старт; Клайберн (9), Хэкетт (6), Григонис (6), Шенгелия (3), Ухов (0), Боломбой (0 + 8 подборов), Фойгтманн (0).

Монако Монако  –  AX Армани Эксчейндж Милан Италия 27:39 (перерыв)
Дата проведения
10 декабря, 22.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча
Монако
Ли (8), Бэйкон (5), Диалло (3), Мотеюнас (3), И.Файе (2) – старт; Холл (4), Мотум (2), Анджушич (0), Джеймс (0), Траоре (0), Томас (0), Демаис-Баллу (0).
AX Армани Эксчейндж Милан
Хайнс (10), Дилэйни (7), Шилдс (6), Дэниелс (2), Мелли (2) – старт; Холл (6), Бентил (4), Родригес (2), Грант (0), Риччи (0), Тарчевски (0).

Панатинаикос OPAP Греция  –  Альба Германия 43:43 (3 четверть)
Дата проведения
10 декабря, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча
Панатинаикос OPAP
Каселакис (11), Мэйкон (10), Папаяннис (8), Сент-Рос (5), Эванс (4) – старт; Уайт (3), Перри (2), Мандзукас (0), Папапетру (0).
Альба
Эрикссон (12), Тиманн (4), Олинде (2), Лэммерс (2), Ло (0) – старт; Блатт (9), Смит (7), да Силва (7), Зусман (0), Делов (0), Шнайдер (0).

Барселона Испания  –  Реал Испания
Дата проведения
10 декабря, 23.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 11-2, Реал Испания – 11-2, Олимпиакос Греция – 9-5, Милан Италия – 8-5, ЦСКА Россия – 8-5, УНИКС Россия – 8-6, Зенит Россия – 8-6, Маккаби Плейтика Израиль – 7-7, Бавария Германия – 7-7, Виллербан Франция – 7-7,  Анадолу Эфес Турция – 6-8, Црвена Звезда Сербия – 6-8, Монако Монако – 5-8, Альба Германия – 5-8, Фенербахче Турция – 5-9, Баскония Испания – 5-9, Панатинаикос Греция – 3-10, Жальгирис Литва – 3-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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