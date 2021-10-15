Евролига. ЦСКА в гостях у «Жальгириса», «Барселона» против «Реала» и другие матчи

В пятницу, 10 декабря, в рамках 14-го раунда Евролиги-2021/22 проходят четыре матча.
Московский ЦСКА в гостях играет с принципиальным соперником каунасским «Жальгирисом».
В очередном Эль-Класико «Барселона» сойдется с «Реалом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 декабря, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Жальгирис
- Нибо (11), Милакнис (9), Кавано (9), З. Драгич (2), Стрелниекс (0) – старт; Миниотас (6), Лекавичюс (5), Калниетис (5), Улановас (4), Т. Уэбстер (0), Блажевич (0).
- Дата проведения
- 10 декабря, 22.00, «Салле Гастон Медесен»
- Монако
- Ли (8), Бэйкон (5), Диалло (3), Мотеюнас (3), И.Файе (2) – старт; Холл (4), Мотум (2), Анджушич (0), Джеймс (0), Траоре (0), Томас (0), Демаис-Баллу (0).
- Дата проведения
- 10 декабря, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Панатинаикос OPAP
- Каселакис (11), Мэйкон (10), Папаяннис (8), Сент-Рос (5), Эванс (4) – старт; Уайт (3), Перри (2), Мандзукас (0), Папапетру (0).
- Дата проведения
- 10 декабря, 23.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: Барселона Испания – 11-2, Реал Испания – 11-2, Олимпиакос Греция – 9-5, Милан Италия – 8-5, ЦСКА Россия – 8-5, УНИКС Россия – 8-6, Зенит Россия – 8-6, Маккаби Плейтика Израиль – 7-7, Бавария Германия – 7-7, Виллербан Франция – 7-7, Анадолу Эфес Турция – 6-8, Црвена Звезда Сербия – 6-8, Монако Монако – 5-8, Альба Германия – 5-8, Фенербахче Турция – 5-9, Баскония Испания – 5-9, Панатинаикос Греция – 3-10, Жальгирис Литва – 3-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Зенит» проиграл третий матч подряд в Евролиге – на этот раз «Фенербахче». Не справились с Веселы и постоянно теряли мяч
«В «Миннесоте» меня называли Lucky Man». Игорь Куделин – об отравлении в Афинах и обиде на ЦСКА