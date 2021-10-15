Евролига. ЦСКА в гостях у «Жальгириса», «Барселона» против «Реала» и другие матчи

В пятницу, 10 декабря, в рамках 14-го раунда Евролиги-2021/22 проходят четыре матча.

Московский ЦСКА в гостях играет с принципиальным соперником каунасским «Жальгирисом».

В очередном Эль-Класико «Барселона» сойдется с «Реалом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Испания – 11-2, Реал Испания – 11-2, Олимпиакос Греция – 9-5, Милан Италия – 8-5, ЦСКА Россия – 8-5, УНИКС Россия – 8-6, Зенит Россия – 8-6, Маккаби Плейтика Израиль – 7-7, Бавария Германия – 7-7, Виллербан Франция – 7-7, Анадолу Эфес Турция – 6-8, Црвена Звезда Сербия – 6-8, Монако Монако – 5-8, Альба Германия – 5-8, Фенербахче Турция – 5-9, Баскония Испания – 5-9, Панатинаикос Греция – 3-10, Жальгирис Литва – 3-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Зенит» проиграл третий матч подряд в Евролиге – на этот раз «Фенербахче». Не справились с Веселы и постоянно теряли мяч

«В «Миннесоте» меня называли Lucky Man». Игорь Куделин – об отравлении в Афинах и обиде на ЦСКА