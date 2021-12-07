Альварес хочет получать 2 млн евро в «Зените». Форвард сборной Уругвая – инициатива Медведева, Илюхина еще не одобрила трансфер

Нападающий и сборной Агустин Альварес Мартинес может перейти в «Зенит».

По данным «Спорт-Экспресса», представители 20-летнего футболиста запросили для своего клиента контракт на общую сумму 2 миллиона евро.

«Пеньяроль» рассчитывает, что в ближайшие дни «Зенит» вышлет все необходимые документы по трансферу.

Инициатор покупки уругвайца – генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев, но пока его идея не одобрена главой совета директоров «Зенита» Еленой Илюхиной.

Альварес может стать заменой форварду на случай, если он покинет команду.

Ранее сообщалось, что готов заплатить за уругвайца 15 млн евро. Агент игрока подтвердил факт переговоров с российским клубом.

В 2021 году уругваец провел 40 матчей за «Пеньяроль» во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 5 результативных передач. На данный момент он является лучшим бомбардиром клуба.

Игрок дебютировал в составе сборной Уругвая 6 сентября и забил один из четырех мячей в ворота Боливии (4:2) в квалификации ЧМ-2022. После этого он еще трижды сыграл за команду.

Подробнее со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.