ЦСКА о матче с «Арсеналом»: «Решение примет делегат на «ВЭБ Арене». Игра без зрителей»

ЦСКА опубликовал официальную информацию касательно предстоящего матча чемпионата России против тульского Арсенала».
«В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе матча на резервную дату.
В итоге решение о проведении встречи будет принято завтра делегатом на стадионе «ВЭБ Арена» в присутствии двух команд.
Также в данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с «Зенитом». В связи с этим матч ЦСКА – «Арсенал» пройдет без зрителей.
Приносим извинения нашим болельщикам за сложившуюся ситуацию», – говорится в сообщении московского клуба.
Изначально появилась информация о том, что игра между командами перенесена из-за сложных погодных условий.
Затем стало известно, что матч могут перенести из-за претензий правоохранительных органов к стадиону армейцев. Позже РФС призвал РПЛ соблюдать регламент.
Игра между ЦСКА и «Арсеналом» запланирована на субботу, 11 декабря. Матч должен начаться в 16:30 по московскому времени.