ЦСКА о матче с «Арсеналом»: «Решение примет делегат на «ВЭБ Арене». Игра без зрителей»

опубликовал официальную информацию касательно предстоящего матча чемпионата России против тульского Арсенала».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе матча на резервную дату.

В итоге решение о проведении встречи будет принято завтра делегатом на стадионе в присутствии двух команд.



Также в данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с «Зенитом». В связи с этим матч ЦСКА – пройдет без зрителей.

Приносим извинения нашим болельщикам за сложившуюся ситуацию», – говорится в сообщении московского клуба.

Изначально появилась информация о том, что игра между командами перенесена из-за сложных погодных условий.

Затем стало известно, что матч могут перенести из-за претензий правоохранительных органов к стадиону армейцев. Позже РФС призвал РПЛ соблюдать регламент.

Игра между ЦСКА и «Арсеналом» запланирована на субботу, 11 декабря. Матч должен начаться в 16:30 по московскому времени.