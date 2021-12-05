«Ливерпуль» выбил «Милан» из еврокубков, дубль Месси, Виторию могут уволить 14-15 декабря, хакеры не ломали камеры ЦСКА, Непомнящий проиграл Карлсену в 9-й партии и другие новости утра

1. Во вторник определился еще один участник плей-офф Лиги чемпионов: «Атлетико» победил «Порту» (3:1) и пробился в 1/8 финала, а «Милан» проиграл «Ливерпулю» (1:2) дома и вылетел из еврокубков, заняв 4-е место в группе. В других матчах «Реал» победил «Интер» (2:0), «Ман Сити» в гостях проиграл «Лейпцигу» (1:2), «ПСЖ» разгромил «Брюгге» (4:1), вновь ярко выступил «Аякс». Все результаты дня – тут.

2. Лионель Месси отметился дублем в ворота «Брюгге» и повторил рекорд Роналду, забив 38-й команде в Лиге чемпионов. У аргентинца уже 5 голов в 5 матчах ЛЧ за «ПСЖ», тогда как в чемпионате Франции – лишь 1 мяч в 9 играх. Всего же Лео забил 125 голов в 154 матчах ЛЧ. В этом же матче дубль сделал Килиан Мбаппе, он побил рекорд Месси, став самым молодым игроком, забившим 30 голов в ЛЧ.

3. Отставка Руя Витории ожидается 14-15 декабря на заседании совета директоров «Спартака».

4. РФС опроверг, что хакеры отключили камеры на матче ЦСКА – «Зенит»: «Это либо сбой, либо кто-то из сотрудников».

5. Россиянин Ян Непомнящий, сыгравший белыми фигурами, уступил норвежцу Магнусу Карлсену в 9-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Счет 6:3 в пользу Карлсена.

6. Хоккейная сборная Китая сыграет на домашней Олимпиаде в Пекине. Такое решение приняла Международная федерация хоккея.

7. Нидерланды еще не приняли решение о дипломатическом бойкоте Пекина-2022. Страна хочет обсудить вопрос в ЕС. А вот Италия не присоединится к дипломатическому бойкоту.

8. КХЛ. «Салават Юлаев» победил «Сочи» – 5:0.

9. Суд окончательно отказал Шамилю Газизову в выплатах от «Спартака» по допсоглашению с Леонидом Федуном.

10. НХЛ. Панарин набрал 500-е очко в лиге в 457-м матче – быстрее из действующих игроков были лишь Макдэвид, Кросби, Овечкин и Малкин.

«Айлендерс» с Сорокиным в воротах прервали серию из 11 поражений подряд, обыграв «Оттаву» (5:3).

«Сент-Луис» одолел «Флориду» (4:3 ОТ), сразу 4 россиянина набрали по 2 очка (Бучневич, Барбашев и Тарасенко у «блюзменов», Мамин – у «пантер»). Все результаты дня – здесь.

11. В МЛС ввели требование об обязательном наличии темнокожего кандидата на спортивные должности. За нарушение – штраф от 50 тысяч долларов.

12. НБА. «Даллас» дома уступил «Бруклину» и другие результаты.

13. Женская сборная России по гандболу обыграла Сербию (32:22) и вышла в основной раунд чемпионата мира-2021 с первого места.

14. ФИБА обновила рейтинг мужских баскетбольных сборных. Россия осталась на 14-м месте.

Цитаты дня.

Ловрен о «Челси»: «Нам нечего терять. Мы играем за эмблему «Зенита», матч важен для уверенности перед «Динамо»

Джейми Каррагер: «Рангник похож на Клоппа и Тухеля. Его рука видна с первого дня, «МЮ» впечатлил»

Левандовски о «Золотом мяче»: «Было грустно, не стану скрывать. Неделя была тяжелой»

Жак Вильнев о Гран-при Саудовской Аравии: «Это не «Ф-1», а прокатный картинг и голливудское шоу. Смешно»

Глава «Уфы»: «Моргенштерн – зеркало нового поколения. Такие исполнители были всегда – Высоцкий, «Сектор Газа»

Владимир Познер: «Не надо было проводить Олимпиаду в Китае. Вообще не очень понимаю, почему китайцам это все прощается»