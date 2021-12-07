«Барселона» вылетела из ЛЧ, «Зенит» спасся с «Челси» на 94-й, Европарламент призвал к бойкоту Олимпиады, умер Игорь Гамула и другие новости

1. Чуда не случилось – «Барселона» не смогла оказать сопротивление «Баварии» и выбыла из Лиги чемпионов, разгромно проиграв в Мюнхене (0:3). Впервые за 21 год каталонцы не смогли выйти из группы, статистика команды просто угнетающая. Мюнхенцы забили «Барсе» 17 голов в четырех последних матчах и выиграли свою группу, набрав 18 очков из 18.

2. Шикарный выстрел Магомеда Оздоева на 94-й минуте позволил «Зениту» спасти ничью в огненном матче с «Челси» – 3:3! Питерцы пропустили от Вернера уже на 2-й минуте (немец вообще был очень хорош вчера), однако еще до перерыва перевернули игру. Во втором тайме «синие» вновь вышли вперед, но Оздоев пришел на помощь. «Челси» упустил не только победу, но и первое место в группе, куда вскочил «Ювентус», обыгравший «Мальме». «Зенит» хоть и не порадовал количеством очков или результатами против топ-соперников, пробился в Лигу Европы – кстати, там немного обновили формат.

3. Определились еще три участника плей-офф ЛЧ – «Зальцбург» и «Лилль» пробились в 1/8 финала из группы G, «Бенфика», опередившая «Барсу» – из группы E. Известны 15 участников из 16, за последнюю путевку поспорят «Аталанта» и «Вильярреал» – их матч перенесли на четверг из-за непогоды в Бергамо.

4. В Европарламенте призвали к тотальному бойкоту Олимпиады в Пекине. К США, которые ранее уже объявили о бойкоте, присоединятся Австралия и Канада. Великобритания бойкот не поддержит, однако все равно не отправит в Пекин никого из членов правительства. Китай, который обвиняют в нарушении прав уйгуров, осудил действия американских властей.

5. Умер Игорь Гамула. Совсем недавно он красочно вспоминал победу в Кубке СССР в составе ростовского СКА. Его гениальные высказывания мы точно никогда не забудем.

6. НХЛ. Панарин набрал очки в 3-м матче подряд, но это не помогло «Рейнджерс» в игре с «Колорадо» (3:7). Другие результаты – здесь.

7. Ян Непомнящий сыграл вничью с Магнусом Карлсеном в десятой партии в матче за звание чемпиона мира.

8. Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско нашел новую работу – в скором времени он возглавит «Лейпциг». Контракт – до 2024 года.

9. Петербург выделит 288 млн рублей на финал Лиги чемпионов, столько же же ожидают получить из федерального бюджета.

10. НБА. «Майами» обыграл «Милуоки», «Голден Стэйт» против «Портленда». Остальные результаты – здесь.

11. В КХЛ «Северсталь» едва не вытащила игру с «Йокеритом», забив на 58:40 и 59:58, но уступила в овертайме. «Авангард» проиграл «Локо», пропустив в самой концовке – у Хартли 4 поражения в 6 последних матчах. ЦСКА потерпел поражение от «Торпедо», сгорев 0:3 еще в первом периоде. Все результаты дня – здесь.

12. «Реал» взял 225 млн евро в кредит на строительство подземной теплицы для хранения газона под «Сантьяго Бернабеу».

13. «Спартак» объявил о партнерстве с мем-криптовалютой Floki. Ее лого нанесут на форму клуба.

14. В Англии могут начать пускать на футбол только при наличии сертификата о вакцинации на фоне распространения омикрон-штамма ковида.

15. Сергей Карасев, скорее всего, будет судить главный зимний матч РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

16. Месси, Хабиб, Роналду, Овечкин, Загитова и Дзюба попали в рейтинг самых обсуждаемых спортсменов в «Одноклассниках», «Спартак» – в топ-3 самых обсуждаемых клубов («Зенит» – 9-й).

Цитаты дня

Хави: «Бавария» превзошла «Барсу», они нас подчинили. Лига Европы – суровая реальность»

Владимир Путин: «Государство продолжит поддерживать спортсменов, отстаивать их права и интересы»

Дмитрий Губерниев: «Спрашивают, почему на «Матч ТВ» будет биатлонная эстафета, а не «Динамо» – «Зенит». Ответ простой: она популярнее футбола»

Олег Матыцин: «У России есть планы провести еще одну Олимпиаду. Мы заинтересованы при определенном политическом решении»