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    НБА. «Атланта» примет «Бруклин», «Хьюстон» сыграет с «Милуоки», «Бостон» в гостях у «Финикса» и другие матчи

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    В пятницу, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 10 матчей.

    «Атланта» примет лидера Восточной конференции «Бруклин».

    «Хьюстон» попытается продлить победную серию в матче с действующим чемпионом «Милуоки», «Бостон» сыграет на выезде с «Финиксом».

    НБА

    Регулярный чемпионат       

    Индиана – Даллас
    Дата проведения
    11 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Сакраменто
    Дата проведения
    11 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Торонто – Нью-Йорк
    Дата проведения
    11 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Атланта – Бруклин
    Дата проведения
    11 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Детройт
    Дата проведения
    11 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Лейкерс
    Дата проведения
    11 декабря, 04.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча

    Миннесота – Кливленд
    Дата проведения
    11 декабря, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Милуоки
    Дата проведения
    11 декабря, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Бостон
    Дата проведения
    11 декабря, 06.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Орландо
    Дата проведения
    11 декабря, 23.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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