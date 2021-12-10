НБА. «Атланта» примет «Бруклин», «Хьюстон» сыграет с «Милуоки», «Бостон» в гостях у «Финикса» и другие матчи

В пятницу, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона пройдут 10 матчей.

«Атланта» примет лидера Восточной конференции .

попытается продлить победную серию в матче с действующим чемпионом , сыграет на выезде с «Финиксом».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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