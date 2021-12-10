НБА. «Атланта» примет «Бруклин», «Хьюстон» сыграет с «Милуоки», «Бостон» в гостях у «Финикса» и другие матчи

В пятницу, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 10 матчей.
«Атланта» примет лидера Восточной конференции «Бруклин».
«Хьюстон» попытается продлить победную серию в матче с действующим чемпионом «Милуоки», «Бостон» сыграет на выезде с «Финиксом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 11 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 11 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 11 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 11 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 11 декабря, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 11 декабря, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 11 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 11 декабря, 06.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 11 декабря, 23.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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