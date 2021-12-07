Презентация Ваноли в «Спартаке» запланирована на 17 декабря. Он уже получил визу

В скором времени главным тренером станет итальянец .

Журналист «Спорт-Экспресса» Георгий Кудинов пишет, что презентация Ваноли в качестве главного тренера «Спартака» запланирована на 17 декабря. Паоло уже получил российскую визу. Он прилетит в Россию в среду или четверг.

Отмечается, что с Ваноли московский клуб договорился еще в конце октября, поэтому выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы не повлияет на будущее .

С большой долей вероятности, главным ассистентом Ваноли в «Спартаке» станет , который в прошлом сезоне работал в молодежном секторе «Фиорентины», а затем временно трудился в штабе первой команды.

Вероятно, в штаб Ваноли войдут тренер по физподготовке, тренер вратарей и аналитик.