Презентация Ваноли в «Спартаке» запланирована на 17 декабря. Он уже получил визу

Теги Спартак Марко Донадель премьер-лига Россия Руй Витория Спорт-Экспресс Паоло Ваноли Футбол

В скором времени главным тренером «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.

Журналист «Спорт-Экспресса» Георгий Кудинов пишет, что презентация Ваноли в качестве главного тренера «Спартака» запланирована на 17 декабря. Паоло уже получил российскую визу. Он прилетит в Россию в среду или четверг.

Отмечается, что с Ваноли московский клуб договорился еще в конце октября, поэтому выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы не повлияет на будущее Руя Витории.

С большой долей вероятности, главным ассистентом Ваноли в «Спартаке» станет Марко Донадель, который в прошлом сезоне работал в молодежном секторе «Фиорентины», а затем временно трудился в штабе первой команды.

Вероятно, в штаб Ваноли войдут тренер по физподготовке, тренер вратарей и аналитик.

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