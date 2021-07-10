Олимпийская чемпионка по тяжелой атлетике Сливенко дисквалифицирована за допинг, как и еще двое россиян

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило о дисквалификации российских тяжелоатлетов Оксаны Сливенко, Светланы Шимковой и Рината Киреева.

Спортсмены обвиняются в использовании запрещенных препаратов, в том числе анаболических стероидов. Сообщается, что данные были получены на основе базы московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Оксана Сливенко – олимпийская чемпионка Пекина-2008 в весовой категории до 69 кг. Она получила двухлетнюю дисквалификацию, срок отсчитывается с 1 марта 2021 года. При этом ее результаты, показанные с 1 марта 2012 года были аннулированы.

Изначально Сливенко завоевала на Играх в Пекине серебро, однако получила золото после дисквалификации китаянки Лю Чуньхун за допинг.

Светлана Шимкова – чемпионка мира 2010 года в весе до 69 кг. Она также получила двухлетнюю дисквалификацию, которая отсчитывается с 16 октября 2020 года. Недействительными признаны ее результаты с 8 мая 2012 года.

Ринат Киреев становился серебряным призером чемпионата Европы 2013 года (до 94 кг). Его срок дисквалификации отсчитывается со 2 июля 2019 года и продлится четыре года.

Как сообщает ITA, спортсмены не стали оспаривать дисквалификацию, при этом Шимкова призналась в антидопинговом нарушении.

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