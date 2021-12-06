Хованцев о том, что «Матч ТВ» вместо «Динамо» – «Зенит» покажет биатлон: «В футболе пока не на что смотреть. Наши клубы сейчас ничего не могут показать»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону прокомментировал новость о том, что мужскую эстафету Кубка мира покажут на «Матч ТВ» вместо матча РПЛ «Динамо» – «Зенит».

– Вам приятно, что к биатлону больше внимания, чем к главному матчу декабря в российском футболе?

– Если наши спортсмены снова будут бороться в эстафете за призовое место, это будет оправданно, поскольку, честно сказать, в футболе пока не на что смотреть. Даже с теми игроками, которых покупают. Наши клубы в настоящее время ничего не могут показать.

Но я особо не радуюсь такому решению. Я, например, сам болельщик хорошего футбола, который должен быть у нас. Сейчас такого нет. Времена, может быть, не те. Надо что-то делать. Я на эту тему могу рассуждать как болельщик, – сказал Хованцев.

«Матч ТВ» не покажет «Зенит» – «Динамо» из-за эстафеты. Губерниев объяснил: биатлон популярнее футбола – и он прав