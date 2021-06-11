Овечкин против «Питтсбурга»: 2 передачи, 4 броска и 4 хита за рекордные в сезоне 25:21. У него 1+5 в последних 5 матчах

Капитан набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата против .

В последних 5 матчах в активе россиянина 1 гол и 5 голевых передач. В 27 играх сезона на его счету 43 (20+23) очка.

Овечкин идет на третьем месте в гонке бомбардиров, уступая Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона» (по 45 баллов) и на втором – в гонке снайперов, где уступает только Драйзайтлю (23 гола).

В этом матче нападающий (25:21 – максимальное игровое время в текущем сезоне, 4:00 – в большинстве, полезность «0») нанес 4 броска в створ, применил 4 силовых приема и допустил 1 потерю шайбы.