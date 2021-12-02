Матч ЦСКА – «Арсенал» перенесен из-за погоды (Василий Конов)

Журналист Василий Конов сообщил, что матч 18-го тура РПЛ ЦСКА – «Арсенал» перенесен из-за морозов в Москве.

«По моей информации, матч ЦСКА – «Арсенал» уже перенесен. Никаких замеров температуры завтра не будет, так как не будет игры – измеряют только если есть сомнения до последнего.

Решение принято после консультаций с клубами, с согласия обеих команд и после запроса прогноза погоды в Росгидромете. Решили не рисковать и подстраховаться. Действовали по аналогии с зимним матчем «Уфа» – «Урал» в Кубке.

Переносить на воскресенье было нельзя, так как там «Динамо» – «Зенит», по сути, главное спортивное событие выходных, поэтому сразу двинули на игру. Ждем официального заявления лиги, клубов, но поход на футбол уже можно не планировать», – написал Конов в телеграм-канале.

Конов также прикрепил скан письма главы РПЛ Ашота Хачатурянца, адресованный гендиректору ЦСКА Роману Бабаеву в ответ на запрос. Там сказано, что во время матча ожидается температура -18 градусов, в связи с чем и принято решение о переносе.

Согласно регламенту, основания для отмены матча появляются, если температура воздуха опускается ниже -15 градусов.

Фото: телеграм-канал Василия Конова