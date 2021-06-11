Голышев о поездке в Америку: «Убедился, как тут умеют отлично заливать в уши. Теперь все мысли о КХЛ»

Форвард Анатолий Голышев поделился мнением о своем пребывании в системе .

Россиянин перешел в клуб из Нью-Йорка в марте 2021 года. Он так и не провел ни одной официальной игры за основу.

В нападающий сыграл в этом сезоне 15 матчей и набрал 7 (5+2) очков при полезности «минус 1».

– Вы удивлены, что «Айлендерс» выставили вас на безусловный драфт отказов?

– Само решение не стало неожиданным. Наоборот, оно было логичным после того, что со мной происходило в Северной Америке. Скажу так, что если бы знал, что все так закончится, то никуда бы не поехал сюда.

– Спрогнозировать подобный исход было трудно?

– Конечно.

– Поняли, когда начались неприятности?

– В том-то и дело, что нет. В тренировочном лагере все было отлично. Меня постоянно хвалили, отмечали качество игры. Да и я чувствовал себя отлично. Но перед началом сезона отправили в АХЛ. При этом опять же заверили, что я в «Бриджпорте» совсем ненадолго, буквально на пару матчей, а потом меня сразу поднимут. Надо, мол, поработать, потерпеть. Я верил.

– И зря?

– Так меня постоянно кормили обещаниями. И при этом на деле все было совсем не то, что мне говорили. Например, в я почему-то был не игроком первого звена, а находился в третьей или четвертой тройке. У меня было совсем мало времени, не выпускали в неравных составах. Немного не понимал, почему такое отношение, ведь в «Айлендерс» продолжали твердить, что я первый, кого они вызовут из фарм-клуба.

– Были варианты с обменом?

– Пара клубов проявили интерес. Но я, уже наученный опытом, требовал, чтобы в контракте был запрет на перевод в АХЛ. На словах мне опять начинали говорить только хорошее, но при этом вписывать в контракт пункт отказывались. Конечно, мы ни о чем не договорились.

– С Америкой тема закрыта?

– Маловероятно, что я еще поеду в Северную Америку. Какие-то шансы есть, но теперь все мысли у меня о . Мы договорились с двумя командами в , что вернемся к вопросу о возможном сотрудничестве следующим летом. Но теперь-то я понимаю, что слова тут ничего не значат. Убедился, как тут умеют отлично заливать в уши, – сказал Голышев.