Матч ЦСКА – «Арсенал» перенесен из-за претензий правоохранительных органов к стадиону («СЭ»)

Перенос матча 18-го тура между ЦСКА и не связан с погодными условиями.

По информации «Спорт-Экспресса», настоящая причина переноса заключается в желании правоохранительных органов, которые предъявили армейцам и их стадиону ряд претензий после игры 16-го тура с «Зенитом» (0:2).

Одна из претензий, в частности, заключается в том, что арена ЦСКА не соответствует нормам безопасности, а значит проводить на ней матчи нельзя. Встреча ЦСКА – «Арсенал» была запланирована на 11 декабря и должна была начаться в 16:30 по московскому времени.

Напомним, после игры ЦСКА – «Зенит», на котором болельщики армейцев использовали пиротехнику, полиция задержала 408 человек. Болельщики не могли покинуть стадион почти три часа, часть задержанных провела в отделениях полиции почти всю ночь.

Вчера, 9 декабря, КДК РФС запретил допуск зрителей на фанатскую трибуну стадиона ЦСКА на один матч, а также выписал наказание в виде одной игры без зрителей на трибуне условно, установив испытательный срок до конца сезона-2021/22.

Матч ЦСКА – «Арсенал» перенесен из-за погоды (Василий Конов)