Симона Байлс удостоена звания «Спортсмен года» по версии журнала Time

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Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлс признана спортсменом года по версии журнала Time. 

На Олимпиаде-2020 в Токио Байлс прекратила выступление в финале командного многоборья после опорного прыжка. Гимнастка объяснила это психологическими проблемами. Она также снялась с личных финалов, за исключением упражнений на бревне, где взяла бронзу. 

«В то время как показатели тревожности и депрессии в мире стремительно растут и многие люди не могут сделать выбор между тем, что они должны себе и тем, что от них требуют другие, Байлс ясно дала понять, как важно ставить в приоритет себя, а не идти на поводу у внешних ожиданий. 

Под пристальным взглядом всего мира она сделала экстраординарный шаг, сказав: «Мне этого достаточно», – говорится в статье Time.

В сентябре Байлс выступала на слушаниях в Сенате США по делу Ларри Нассара, бывшего врача сборной, обвиненного в сексуальном насилии. 

«Уверенность, с которой Байлс рассказала правду о случившемся и взяла на себя ответственность за свою судьбу, способствует тому, что спортсмены и не спортсмены в равной степени будут открыто говорить о проблемах, о которых они когда-то молчали», – говорится в Time. 

Байлс о деле врача Нассара, обвиненного в сексуальном насилии: «ФБР закрыло на нас глаза. Никто не сделал того, что было необходимо для нашей защиты»

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