Куклина о 64-м месте в спринте: «Результат можно назвать дном»

Российская биатлонистка прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в (64-е место).

«Вообще, ждала, что здесь будет лучше бежаться, легче, потому что все-таки всегда горы давались легче. Но что-то пошло не так.

В первую очередь мы работали с оружием, пытались устранить ошибку, которая происходит в стрельбе.

Что касается хода, здесь, наверное, все в совокупности – немножко здесь не хватает, немножко того, другого. В итоге вытекает результат, который можно назвать дном», – сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».