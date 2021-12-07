Куклина о 64-м месте в спринте: «Результат можно назвать дном»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Лариса Куклина Матч ТВ Хохфильцен контент Биатлон

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (64-е место).

«Вообще, ждала, что здесь будет лучше бежаться, легче, потому что все-таки всегда горы давались легче. Но что-то пошло не так.

В первую очередь мы работали с оружием, пытались устранить ошибку, которая происходит в стрельбе.

Что касается хода, здесь, наверное, все в совокупности – немножко здесь не хватает, немножко того, другого. В итоге вытекает результат, который можно назвать дном», – сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные