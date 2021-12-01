Магнус Карлсен защитил звание чемпиона мира по шахматам в матче против Яна Непомнящего

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен обыграл россиянина Яна Непомнящего в 11-й партии матча за звание чемпиона мира и защитил титул.

За три партии до конца матча норвежец обеспечил себе победу со счетом 7,5:3,5. По итогам 11 партий Карлсен четырежды выиграл у Непомнящего и семь раз сыграл вничью.

Карлсен – действующий чемпион мира с 2013 года, когда он обыграл индийского гроссмейстера Вишванатана Ананда.

Затем норвежец успешно защитил титул в матче против того же Ананда, а также против россиянина Сергея Карякина и американца Фабиано Каруаны.

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