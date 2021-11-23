«Зенит» может подписать защитников «Урала» Адамова и Кузьмичева

В сферу интересов «Зенита» попали защитники и , сообщает .

В покупке Адамова заинтересован гендиректор петербургского клуба Александр Медведев, однако тренерский штаб команды больше склоняется к кандидатуре Кузьмичева.

Отмечается, что в собираются взять курс на рациональное вложение средств. Клуб планирует подписывать футболистов не дороже 20 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Адамов провел 18 матчей за «Урал» и не отличился результативными действиями. У 21-летнего Кузьмичева 1 ассист в 12 играх за команду.