«Зенит» может подписать защитников «Урала» Адамова и Кузьмичева

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В сферу интересов «Зенита» попали защитники «Урала» Арсен Адамов и Иван Кузьмичев, сообщает «Спорт-Экспресс».

В покупке Адамова заинтересован гендиректор петербургского клуба Александр Медведев, однако тренерский штаб команды больше склоняется к кандидатуре Кузьмичева.

Отмечается, что в «Зените» собираются взять курс на рациональное вложение средств. Клуб планирует подписывать футболистов не дороже 20 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Адамов провел 18 матчей за «Урал» и не отличился результативными действиями. У 21-летнего Кузьмичева 1 ассист в 12 играх за команду.

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