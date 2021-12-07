Семин о «Локо»: «Уважаемые Николичи, Гиздоли, вы пришли в команду чемпионов и за 3 года не принесли ни одной победы в рейтинг РПЛ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на итоги выступления клуба в розыгрыше Лиги Европы.
Московский клуб набрал два очка и не одержал ни одной победы в шести матчах. 9 декабря железнодорожники проиграли «Марселю» (0:1).
«Локомотив» не побеждает в еврокубках 17 матчей подряд.
«После Марселя!
Уважаемые Николичи, Гиздоли, вы пришли в команду чемпионов и за три года не принесли ни одной победы в рейтинг российской Премьер лиги!» – написал специалист в инстаграме.
Ранее с командой работал Марко Николич, а сейчас «Локомотив» тренирует Маркус Гиздоль.
Руководство «Локо» подставило Николича и Гиздоля: Марко поздно привезли новичков, а Маркус вынужден менять философию