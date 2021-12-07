Семин о «Локо»: «Уважаемые Николичи, Гиздоли, вы пришли в команду чемпионов и за 3 года не принесли ни одной победы в рейтинг РПЛ»

Бывший главный тренер отреагировал на итоги выступления клуба в розыгрыше Лиги Европы.

Московский клуб набрал два очка и не одержал ни одной победы в шести матчах. 9 декабря железнодорожники проиграли «Марселю» (0:1).

«Локомотив» не побеждает в еврокубках 17 матчей подряд.

«После Марселя!

Уважаемые Николичи, Гиздоли, вы пришли в команду чемпионов и за три года не принесли ни одной победы в рейтинг российской Премьер лиги!» – написал специалист в инстаграме.

Ранее с командой работал , а сейчас «Локомотив» тренирует .

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