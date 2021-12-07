«Барселона» проиграла «Баварии» четыре матча подряд с общим счетом 4:17

«Бавария» переиграла (3:0) в матче 6-го тура группового этапа .

Мюнхенская команда выиграла у каталонцев четыре последних очных матча с общим счетом 17:4.

В 2015 году «Бавария» обыграла «Барселону» (3:2) в ответной игре полуфинала ЛЧ, а в 2020 году разгромила испанский клуб со счетом 8:2 на стадии 1/4 финала турнира.

В этом сезоне 14 сентября 2021 года победила «Барселону» в Испании со счетом 3:0 в рамках групповой стадии. Тогда «блауграну» тренировал Роналд Куман.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Барселона».