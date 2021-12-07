Великобритания не поддержит бойкот Олимпиады-2022, но не отправит в Пекин никого из членов правительства

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Великобритания не поддержит дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине, но никто из правительства страны в Китай не поедет. 

Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон в парламенте.

«Мы не поддерживаем спортивный бойкот, но министры не планируют посещать зимние Олимпийские игры», – сказал премьер.

Ранее о дипломатическом бойкоте Игр-2022 объявили США и Австралия. 

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