Великобритания не поддержит бойкот Олимпиады-2022, но не отправит в Пекин никого из членов правительства

Великобритания не поддержит дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине, но никто из правительства страны в Китай не поедет.

Об этом заявил британский премьер в парламенте.

«Мы не поддерживаем спортивный бойкот, но министры не планируют посещать зимние Олимпийские игры», – сказал премьер.

Ранее о дипломатическом бойкоте Игр-2022 объявили США и Австралия.

США объявили бойкот (дипломатический) Олимпиаде в Пекине. Из-за чего и к чему это приведет?

Как выглядят лагеря, куда Китай согнал уйгуров, и что там творится? За это Олимпиада-2022 получила бойкот