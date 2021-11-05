«Реал» взял 225 млн евро в кредит на строительство подземной теплицы для хранения газона под «Сантьяго Бернабеу»

построит на подземную теплицу для хранения газона.

Для осуществления этой цели мадридский клуб взял кредит на общую сумму в 225 миллионов евро сроком на 27 лет с процентной ставкой 1,53%.

Эта конструкция позволит убирать газон и хранить его в оптимальных условиях для проведения футбольных матчей. Таким образом, на стадионе будет можно проводить различные мероприятия без вреда для травы.

«Реалу» потребовался кредит для этой цели, поскольку работы по постройке подземной теплицы изначально не были включены в проект реконструкции стадиона.