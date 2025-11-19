Семин о встрече с Дегтяревым: «У него большой интерес помочь российскому футболу. Министр хочет, чтобы он развивался, прекрасно знает всю статистику. Услышал от нас нюансы»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев хочет помочь российскому футболу.
Ранее Дегтярев провел встречу с бывшими тренерами сборной России. Вместе с Семиным на ней присутствовали Станислав Черчесов, Валерий Газзаев и Михаил Гершкович.
«Самое важное – у министра есть большой интерес помочь российскому футболу определенными решениями. Он хочет, чтобы футбол развивался, прекрасно знает всю статистику. Какие-то нюансы Дегтяреву было интересно услышать от нас, и он их услышал.
Мнение в целом было единым – у всех четверых. Встреча шла недолго, думаю, будет хорошо продолжить эту дискуссию. Много интересных тем было затронуто. Дегтярев очень внимательно нас выслушал», – сказал Семин.
