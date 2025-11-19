Семин о встрече с Дегтяревым: «У него большой интерес помочь российскому футболу. Министр хочет, чтобы он развивался, прекрасно знает всю статистику. Услышал от нас нюансы»

Юрий Семин: у министра спорта есть интерес помочь российскому футболу.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев хочет помочь российскому футболу.

Ранее Дегтярев провел встречу с бывшими тренерами сборной России. Вместе с Семиным на ней присутствовали Станислав Черчесов, Валерий Газзаев и Михаил Гершкович.

«Самое важное – у министра есть большой интерес помочь российскому футболу определенными решениями. Он хочет, чтобы футбол развивался, прекрасно знает всю статистику. Какие-то нюансы Дегтяреву было интересно услышать от нас, и он их услышал.

Мнение в целом было единым – у всех четверых. Встреча шла недолго, думаю, будет хорошо продолжить эту дискуссию. Много интересных тем было затронуто. Дегтярев очень внимательно нас выслушал», – сказал Семин.

