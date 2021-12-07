Оздоев с лету забил в девятку на 94-й минуте в игре с «Челси» (3:3). У него 7-й гол в 105 играх за «Зенит»

Полузащитник Магомед Оздоев забил гол и принес ничью в матче с (3:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

29-летний хавбек на 94-й минуте после отскока мяча от газона ударом с лету из-за пределов штрафной попал в девятку ворот лондонской команды.

Это первый гол для Магомеда за клуб из Санкт-Петербурга с августа 2020 года – тогда он забил «Локомотиву» в игре за Олимп Суперкубок России (2:1).

Всего Оздоев забил 7 голов в 105 матчах за сине-бело-голубых.

В Лиге чемпионов это его второй мяч за 12 игр. Статистика игрока доступна здесь.